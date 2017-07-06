Подписаться на уведомления
 

Страшная авария в ЦАР 78 погибших

 

78 человек погибли, более 70 получили ранения в результате ДТП в Центрально-Африканской Республике. Как сообщает Reuters, инцидент произошел по пути на еженедельную ярмарку в деревне Малум к северо-востоку от столицы страны Банги.

Все погибшие ехали на одном грузовике, водитель которого превысил скорость. Главный врач университетской больницы ближайшего города Бамбари Чемберлен Бама рассказал, что большинство погибли на месте, однако некоторых пострадавших родственники забрали домой, где те позже умерли.

20 марта Банги была названа второй в рейтинге худших городов для проживания, уступив первое место столице Ирака Багдаду. Населенные пункты оценивались по 39 критериям, среди которых — политическая стабильность, уровень преступности, ограничения личной свободы, цензура, ситуация с образованием, транспортом, экологическая обстановка.

1212 просмотров


Старости
Российский депутат об убийстве в Карабахе азербайджанской девочки
Российский депутат об убийстве в Карабахе азербайджанской девочки
Наша погода
Сегодня 30° / 22°
7 Июл 29° / 21°
8 Июл 28° / 21°
9 Июл 29° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9302 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Мария Захарова о гибели азербайджанского ребенка
Врачи созывают консилиум из-за раненной армянами Сарвиназ Гулиевой
Премьер Турции пригрозил выдворять сирийских беженцев
В Bank of America рассказали о конце эры доллара
Наджмеддин Садыков отправился в США
В Индии разбился военный истребитель
Проармянский французский сенатор арестован за коррупцию
Новруз Мамедов: «Почему в мире молчат об убийстве двухлетней Захры?»
В Баку будет ветрено
В Турции задержана глава представительства Amnesty International
Тяжелая авария в Гарадаге Трое погибших
Сына экс-главы таджикского ОМОН приговорили к 10 годам
Лукашенко сожалеет об убийстве мирных азербайджанцев
54-летний Каспаров вернется в шахматы
Военные атташе направились в село Алханлы
Драка на свадьбе в Гусаре
Страшная авария в ЦАР 78 погибших
Содокладчик ПАСЕ соболезнует в связи с гибелью двухлетней Захры
Мехрибан Алиева об убийстве маленькой Захры фото
Минобороны о новых обстрелах армян
Труп 2-летней азербайджанки – подарок на день рождения Саргсяна наше послесловие
Депутат Самед Сеидов: «Детоубийцам в Ереване нужна война» эксклюзив
Экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ: «Военного решения карабахской проблемы нет» эксклюзив
США грозят санкциями всем партнерам Ким Чен Ына
Трамп прилетел в Польшу
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться