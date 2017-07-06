Военные атташе направились в село Алханлы

Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Генеральная прокуратура и Исполнительная власть Физулинского района организовали визит аккредитованных в Азербайджане представителей зарубежных СМИ и военных атташе в село Алханлы Физулинского района.
Как сообщает АПА, среди представителей иностранных СМИ корреспонденты телеканалов TRT, İhlas Haber Ajansı, «Мир», агентств Associated Press, РИА Новости, «Голос Америки», «Интерфакс», BBC и др.
Село Алханлы также посетили 15 военных атташе 12 государств.
В визите принимают участие военные представители США, России, Исламской Республики Пакистан, Китая, Кореи, Турции, Болгарии, Чехии, Украины, Беларуси, дипломаты Посольства ФРГ в Азербайджане.