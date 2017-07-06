Лукашенко сожалеет об убийстве мирных азербайджанцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил сожаление в связи с убийством мирных граждан, в том числе малолетнего ребенка, в результате обстрела вооруженными силами Армении села Алханлы Физулинского района Азербайджана. Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Милли Меджлиса Азербайджана Бахар Мурадова.

Мурадова встретилась с президентом Беларуси в рамках участия в заседании ПА ОБСЕ в Минске.

«Во время короткой встречи Александр Лукашенко первым заговорил о последнем инциденте на линии соприкосновения войск. Президент Беларуси выразил сожаление в связи с произошедшим инцидентом», — написала Мурадова.