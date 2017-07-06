Сына экс-главы таджикского ОМОН приговорили к 10 годам

Старший сын бывшего командира таджикского ОМОН Гулмурода Халимова, перешедшего на сторону террористической организации «Исламское государство", Бехрузи Гулмурод приговорен к 10 годам лишения свободы.

«Суд города Душанбе признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 32 часть 1 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 401, часть 1 (наемничество)», — сообщили в четверг местные СМИ со ссылкой на источник в суде.

Отмечается, что родственники Гулмурода имеют право обжаловать приговор в течение 10 дней после его оглашения.

Процесс проходил в закрытом режиме, но на оглашении приговора присутствовали родные Гулмурода.

18-летний Гулмурод был задержан в апреле у себя дома в Варзобском районе. В середине июня стало известно, что ему предъявлены обвинения по двум статьям УК Таджикистана, а уголовное дело в отношении него направлено в суд.

По данным следствия, Халимов связался в соцсетях со знакомыми своего отца и намеревался при их содействии выехать в Ирак или Сирию, чтобы присоединиться к боевикам ИГ.