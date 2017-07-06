В результате произошедшего минувшей ночью в Гарадагском районе Баку ДТП погибли три человека, один тяжело ранен.

Как сообщили АПА в Управлении полиции Гарадагского района, в результате столкновения легкового автомобиля марки Daewoo с грузовиком Shacman погибли водитель легкового автомобиля Ровшан Гаджиев, его пассажиры — брат Узеир Гаджиев и Гасан Гасанов. Пассажир Daewoo Ниджат Гурбанов госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время сотрудники Управления полиции Гарадагского района берут показания у водителя Shacman.

Ведется расследование.