В Баку будет ветрено

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 июля ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами будет преобладать северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-25°, днем 30-34° тепла, в Баку ночью ожидается 22-24°, днем 31-33° тепла.

Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба. Относительная влажность — 55-65%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона — в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 22-23°, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане — 23-24°, в Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово — 26-27° тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером и ночью в западных районах ожидаются грозы и дожди. Возможен ливень и град. Скорость западного ветра будет временами усиливаться.

Ночью температура воздуха составит 22-27°, днем 33-37° тепла, в горах ночью ожидается 17-22°, днем 24-29° тепла.