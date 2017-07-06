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Новруз Мамедов: «Почему в мире молчат об убийстве двухлетней Захры?»

 

Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов недоумевает в связи с отсутствием реакции со стороны международных НПО и зарубежных стран на убийство двухлетней азербайджанской девочки в результате армянских обстрелов.

«Возникает вопрос: почему международные НПО, считающие соблюдение прав человека своей основной миссией, никак не реагируют и не говорят ни слова о жестоком убийстве женщины и ее внучки в результате обстрела армянами села Алханлы?»  написал Н.Мамедов в своей странице в Facebook.

По его мнению, подобное отношение международных правозащитных организаций вызывает крайнее удивление.

«Считаю, что если бы уделяющие этой сфере «повышенное внимание» официальные лица ряда крупных государств относились справедливо и искренне к вопросу прав человека, то, несомненно, выразили бы свое отношение к убийству мирных граждан в Алханлы. Однако, к сожалению, это не так»,  подчеркнул помощник президента.

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