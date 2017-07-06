В Bank of America рассказали о конце эры доллара

Рано или поздно эра доминирования доллара в мировой экономике завершится. Такое мнение в беседе с Лентой.ру высказал главный экономист по России Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский.

«Если посмотреть исторически, то раньше у нас глобальной валютой был фунт стерлингов. Его вытеснили. То же самое, наверное, когда-то произойдет с долларом», — отметил эксперт.

По его оценке, это может произойти, когда доля США в мировой экономике сократится «естественным образом».

«Будет ли это катастрофой? Не факт. Но когда-то это произойдет», — сказал Осаковский.