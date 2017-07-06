Врачи созывают консилиум из-за раненной армянами Сарвиназ Гулиевой

Сегодня будет созван консилиум в связи с состоянием Сарвиназ Гулиевой (1965 г.р.), раненной в результате обстрела армянскими ВС села Алханлы Физулинского района Азербайджана, сообщил в четверг Trend главврач Физулинской центральной районной больницы Натиг Шукюров.

По его словам, с учетом состояния раненой врачи решат вопрос о возможном переводе Гулиевой из военного госпиталя в центральную больницу в Физули.

Главврач добавил, что состояние Сарвиназ Гулиевой стабильное, ее лечение продолжается.

Шукюров также поблагодарил руководство и врачей военного госпиталя за своевременное оказание медицинской помощи гражданскому населению.