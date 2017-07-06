Мария Захарова о гибели азербайджанского ребенка

В регионе нагорно-карабахского конфликта имело место очередное нарушение режима прекращения огня, в результате чего имеются жертвы среди гражданского населения, в частности ребенок, сказала на брифинге в четверг представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя провокацию армянских ВС против Азербайджана.

«Выражаем соболезнования семьям погибших, считаем недопустимым дальнейшее кровопролитие и призываем стороны стабилизировать ситуацию», — сказала Захарова.

Напомним, 4 июля вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы (1966 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (февраль 2016 г.р.).