Порошенко взял курс на НАТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, определяющий вступление республики в НАТО одним из ключевых факторов государственной политики страны. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook в четверг, 6 июля.

«Впереди активная работа по проведению реформ в области безопасности и оборонного сектора, что позволит нам достичь критериев членства», — отметил он.

Утвержденный президентом Украины закон был принят Верховной Радой 8 июня. Как сообщал УНИАН, народный депутат Борис Тарасюк от фракции «Батькивщины» тогда заявил, что данный закон по сути возвращает предыдущую редакцию, которая была в законе «Об основах национальной безопасности Украины» от 9 июня 2003 года.