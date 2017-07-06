На 72-м километре трассы Алят – Астара на территории села Гуйчу Сальянского района произошло тяжелое ДТП, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, на повороте столкнулись автомобили марок Mercedes-C (42 BR 246) и BMW. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили пять человек.
43-летняя Аманат Алекперова, 39-летний Заур Гусейнов, 64-летний Адиль Исмаилов, 30-летний Садиг Джаббаров и 41-летний Чингиз Таиров госпитализированы в Центральную районную больницу.
По факту ДТП начата проверка.