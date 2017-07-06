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Тяжелое ДТП на трассе Алят – Астара фото

Автор: Отдел информации 

На 72-м километре трассы Алят – Астара на территории села Гуйчу Сальянского района произошло тяжелое ДТП, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, на повороте столкнулись автомобили марок Mercedes-C (42 BR 246) и BMW. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили пять человек.

43-летняя Аманат Алекперова, 39-летний Заур Гусейнов, 64-летний Адиль Исмаилов, 30-летний Садиг Джаббаров и 41-летний Чингиз Таиров госпитализированы в Центральную районную больницу.

По факту ДТП начата проверка.

 

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