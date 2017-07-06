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Президенты Польши и США обсудили белорусско-российские учения

 

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2017», передает РИА Новости.

Президенты Польши и США в Варшаве в четверг провели двусторонние переговоры, также состоялась встреча делегаций, в которой с польской стороны приняли участие в том числе главы МИД и Минобороны республики.

«Говорили мы о присутствии американских солдат в Польше, об усилении восточного фланга НАТО, о ситуации в Украине, о приближающихся учениях «Запад-2017", которые будут проходить в Белоруссии», — сказал Дуда после переговоров с Трампом.

Белорусско-российские учения "Запад-2017» пройдут в Белоруссии с 14 по 20 сентября.

Также, по его словам, президенты говорили о закупках американских вооружений для Польши и реализации польских военных проектов.

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