Ипотека от NIKOIL | Bank. Добро пожаловать в свой дом!

NIKOIL | Bank получил очередной крупный лимит от Азербайджанского ипотечного фонда на сумму 13 млн AZN, с которым тесно сотрудничает с 2006 года, и продолжает активную выдачу ипотечных кредитов. С начала текущего года выдано ипотечных кредитов на 4 726 900 AZN, на сегодняшний день на рассмотрении находятся заявки на 1 873 750 AZN, сумма неиспользованного лимита составляет 6 399 350 AZN. Согласно условиям государственного ипотечного кредитования, кредиты выдаются на сумму до 100 тысяч AZN с процентной ставкой от льготных 4% и до стандартных 8% годовых, сроком на 30 и 25 лет соответственно.

Сумма первоначального взноса составляет 15% от общей стоимости недвижимости. На сегодняшний день банком выдано 1134 кредита на сумму свыше 43 млн AZN.

Также хотим напомнить, что вот уже шестой год отдельно функционирует филиал банка, который специализируется на выдаче ипотечных кредитов. Филиал №8 успешно функционирует по адресу: город Баку, улица Салатын Аскеровой, 161; контактные номера +99412 981, внутренний 2808, 2809.

Все желающие могут обратиться как непосредственно в филиал, так и всю необходимую информацию получить посредством сайта банка (http://www.nikoil.az/az/credits/c7/).

Благодаря партнерству c Государственным ипотечным фондом NIKOIL | Bank успешно продолжает участие в улучшении жилищных условий сограждан.

NIKOIL | Bank — универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.

Информацию о банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981.

Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil