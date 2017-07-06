Эрдоган заявил об укреплении отношений Турции с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что отношения России и Турции находятся на хорошем уровне и имеют тенденцию к дальнейшему развитию. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Zeit накануне визита в Гамбург для участия в саммите G20.

«Каждая страна мира отталкивается от собственных национальных интересов. Турция не исключение. Россия — самый крупный поставщик энергоносителей в Турцию. Мы реализуем совместный проект «Турецкий поток», готовимся ввести к 2023 году в строй АЭС «Аккую». Все это укрепляет отношения Анкары с Москвой», — сказал Эрдоган.

Президент Турции также напомнил, что Москва и Анкара поставили целью в ближайшие годы нарастить товарооборот между двумя странами до 100 миллиардов долларов.