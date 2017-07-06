Подписаться на уведомления
 

Эрдоган заявил об укреплении отношений Турции с Россией

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что отношения России и Турции находятся на хорошем уровне и имеют тенденцию к дальнейшему развитию. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Zeit накануне визита в Гамбург для участия в саммите G20.

«Каждая страна мира отталкивается от собственных национальных интересов. Турция не исключение. Россия  самый крупный поставщик энергоносителей в Турцию. Мы реализуем совместный проект «Турецкий поток», готовимся ввести к 2023 году в строй АЭС «Аккую». Все это укрепляет отношения Анкары с Москвой»,  сказал Эрдоган.

Президент Турции также напомнил, что Москва и Анкара поставили целью в ближайшие годы нарастить товарооборот между двумя странами до 100 миллиардов долларов.

264 просмотров


Старости
Евгений Михайлов: «Азербайджан должен наказать убийц Захры»
Евгений Михайлов: «Азербайджан должен наказать убийц Захры» Эксклюзив
Наша погода
Сегодня 31° / 22°
7 Июл 28° / 22°
8 Июл 28° / 22°
9 Июл 30° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9302 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Le Monde о гибели Захры и миллионе азербайджанских беженцев
Григорий Трофимчук: «Кому-то в Минской группе нужна большая война Азербайджана и Армении» эксклюзив
Россия отзывает посла из Азербайджана? + комментарий Марии Захаровой
Эрдоган заявил об укреплении отношений Турции с Россией
Центробанк сохранил курс маната
Ипотека от NIKOIL | Bank. Добро пожаловать в свой дом!
Президенты Польши и США обсудили белорусско-российские учения
Тяжелое ДТП на трассе Алят – Астара фото
Порошенко взял курс на НАТО
Азербайджанцы намерены пикетировать здание Европарламента
Мария Захарова о гибели азербайджанского ребенка
Врачи созывают консилиум из-за раненной армянами Сарвиназ Гулиевой
Премьер Турции пригрозил выдворять сирийских беженцев
В Bank of America рассказали о конце эры доллара
Наджмеддин Садыков отправился в США
В Индии разбился военный истребитель
Проармянский французский сенатор арестован за коррупцию
Новруз Мамедов: «Почему в мире молчат об убийстве двухлетней Захры?»
В Баку будет ветрено
В Турции задержана глава представительства Amnesty International
Тяжелая авария в Гарадаге Трое погибших
Сына экс-главы таджикского ОМОН приговорили к 10 годам
Лукашенко сожалеет об убийстве мирных азербайджанцев
54-летний Каспаров вернется в шахматы
Военные атташе направились в село Алханлы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться