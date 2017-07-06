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Россия отзывает посла из Азербайджана? + комментарий Марии Захаровой

Автор: Отдел информации 

Накануне ряд азербайджанских СМИ сообщил о скором отзыве из Баку российского посла Владимира Дорохина.

В частности, в информации говорилось о том, что комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал кандидатуру Георгия Зуева на должность посла России в Азербайджане.

Сообщение о назначении нового посла России в Азербайджане было распространено со ссылкой на российское агентство «Интерфакс». Однако на сайте самого агентства данная информация отсутствует.

Информацию об отзыве Владимира Дорохина из Баку на сегодняшнем брифинге прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что такого рода перестановки происходят строго в соответствии с ведомственной ротацией.

«На данном этапе никакой неплановой ротации не ведется, все осуществляется на плановой основе после того, как проходит межведомственное согласование и решение о назначении того или иного посла принимается президентом России. Только после этого мы можем комментировать назначения»,  сказала Захарова.

Уклончивый ответ официального представителя МИД РФ вызвал больше вопросов, чем ответов. Редакция Haqqin.az продолжит отслеживать ситуацию вокруг возможной смены российского посла в Баку.

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