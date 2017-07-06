Накануне ряд азербайджанских СМИ сообщил о скором отзыве из Баку российского посла Владимира Дорохина.

В частности, в информации говорилось о том, что комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал кандидатуру Георгия Зуева на должность посла России в Азербайджане.

Сообщение о назначении нового посла России в Азербайджане было распространено со ссылкой на российское агентство «Интерфакс». Однако на сайте самого агентства данная информация отсутствует.

Информацию об отзыве Владимира Дорохина из Баку на сегодняшнем брифинге прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что такого рода перестановки происходят строго в соответствии с ведомственной ротацией.

«На данном этапе никакой неплановой ротации не ведется, все осуществляется на плановой основе после того, как проходит межведомственное согласование и решение о назначении того или иного посла принимается президентом России. Только после этого мы можем комментировать назначения», — сказала Захарова.

Уклончивый ответ официального представителя МИД РФ вызвал больше вопросов, чем ответов. Редакция Haqqin.az продолжит отслеживать ситуацию вокруг возможной смены российского посла в Баку.