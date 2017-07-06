«Линия соприкосновения в Карабахе уже не может так называться, так как это уже линия огня. Убийство двух мирных азербайджанских жителей 4 июля, безусловно, можно считать ответом армянской стороны. В частности, на события в мае 2017-го, когда был уничтожен ракетный комплекс. Таким образом, ситуация вошла в режим бесконечных ответов сторон друг другу», — заявил haqqin.az вице-президент российского Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук.

При этом он считает, что взаимные удары уже не вызывают обостренной реакции контролеров и наблюдателей. И понятно почему: они не знают, что делать.

«И сейчас, тихо сидя по своим углам, они просто рассматривают на компьютерах фотографию убитой девочки», — высказывает предположение Трофимчук.

«Азербайджану было бы правильно сосредоточиться именно на этом направлении, чтобы довести вопрос с наблюдателями и МГ ОБСЕ до логического конца, до практической развязки. Ведь в конце концов нельзя исключать того, что и внутри этой группы кто-то очень желает новой открытой большой войны между Арменией и Азербайджаном.

По крайней мере отсутствие действенной реакции на трагедию 4 июля говорит само за себя. Формальная обеспокоенность в этом случае уже никому не нужна и никого воскресить не в силах», — неутешительно резюмирует российский политолог.