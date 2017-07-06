Подписаться на уведомления
 

Григорий Трофимчук: «Кому-то в Минской группе нужна большая война Азербайджана и Армении» эксклюзив

Автор: Московское бюро haqqin.az 

«Линия соприкосновения в Карабахе уже не может так называться, так как это уже линия огня. Убийство двух мирных азербайджанских жителей 4 июля, безусловно, можно считать ответом армянской стороны. В частности, на события в мае 2017-го, когда был уничтожен ракетный комплекс. Таким образом, ситуация вошла в режим бесконечных ответов сторон друг другу»,  заявил haqqin.az вице-президент российского Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук.

При этом он считает, что взаимные удары уже не вызывают обостренной реакции контролеров и наблюдателей. И понятно почему: они не знают, что делать.

«И сейчас, тихо сидя по своим углам, они просто рассматривают на компьютерах фотографию убитой девочки»,  высказывает предположение Трофимчук.

Григорий Трофимчук

«Азербайджану было бы правильно сосредоточиться именно на этом направлении, чтобы довести вопрос с наблюдателями и МГ ОБСЕ до логического конца, до практической развязки. Ведь в конце концов нельзя исключать того, что и внутри этой группы кто-то очень желает новой открытой большой войны между Арменией и Азербайджаном. 

По крайней мере отсутствие действенной реакции на трагедию 4 июля говорит само за себя. Формальная обеспокоенность в этом случае уже никому не нужна и никого воскресить не в силах»,  неутешительно резюмирует российский политолог.

529 просмотров


Старости
Евгений Михайлов: «Азербайджан должен наказать убийц Захры»
Евгений Михайлов: «Азербайджан должен наказать убийц Захры» Эксклюзив
Наша погода
Сегодня 31° / 22°
7 Июл 28° / 22°
8 Июл 28° / 22°
9 Июл 30° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9302 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Le Monde о гибели Захры и миллионе азербайджанских беженцев
Григорий Трофимчук: «Кому-то в Минской группе нужна большая война Азербайджана и Армении» эксклюзив
Россия отзывает посла из Азербайджана? + комментарий Марии Захаровой
Эрдоган заявил об укреплении отношений Турции с Россией
Центробанк сохранил курс маната
Ипотека от NIKOIL | Bank. Добро пожаловать в свой дом!
Президенты Польши и США обсудили белорусско-российские учения
Тяжелое ДТП на трассе Алят – Астара фото
Порошенко взял курс на НАТО
Азербайджанцы намерены пикетировать здание Европарламента
Мария Захарова о гибели азербайджанского ребенка
Врачи созывают консилиум из-за раненной армянами Сарвиназ Гулиевой
Премьер Турции пригрозил выдворять сирийских беженцев
В Bank of America рассказали о конце эры доллара
Наджмеддин Садыков отправился в США
В Индии разбился военный истребитель
Проармянский французский сенатор арестован за коррупцию
Новруз Мамедов: «Почему в мире молчат об убийстве двухлетней Захры?»
В Баку будет ветрено
В Турции задержана глава представительства Amnesty International
Тяжелая авария в Гарадаге Трое погибших
Сына экс-главы таджикского ОМОН приговорили к 10 годам
Лукашенко сожалеет об убийстве мирных азербайджанцев
54-летний Каспаров вернется в шахматы
Военные атташе направились в село Алханлы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться