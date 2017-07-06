Le Monde о гибели Захры и миллионе азербайджанских беженцев

Азербайджанская девочка Захра стала еще одной жертвой продолжающегося нагорно-карабахского конфликта, Армения, которая продолжает провокации, несет прямую ответственность за смерть ребенка и его бабушки, пишет одна из самых авторитетных французских газет Le Monde.

«Этот маленький ребенок и его бабушка, которые заплатили жизнями за бесконечный цикл насилия вокруг необъявленной войны. Фотографии, которые распространили в интернете – ужасны», - говорится в статье.

Нагорно-карабахский конфликт является одним из самых смертоносных на пост-советском пространстве, и уже привел к тысячам смертей, говорится в статье.

«Но это еще не все, потому что с 1994 года, один миллион азербайджанцев бежали из Карабаха, оккупированного Арменией, в Азербайджан, 20 процентов территории которого оккупированы. Регулярно, на линии соприкосновения происходят смертельные атаки», - говорится в статье.

Армения, которая продолжает свою провокацию, несет прямую ответственность за смерть ребенка и его бабушки – эти смерти являются продолжением очевидной агрессивной политики Еревана, в частности в отношении почти 4000 азербайджанских заключенных в лагерях Армении, которые в следствии бесчеловечного обращения, были отравлены, замучены или убиты, говорится в статье.

«Международные институты неоднократно подтверждали эти факты и осуждали Армению, которая продолжает действовать безнаказанно, несмотря на международное право. Несмотря на предупреждения ОБСЕ, Ереван продолжает арменизировать Нагорный Карабах, проведя этнические чистки и скрупулезно и губительно искореняя все следы азербайджанского наследия в регионе», - говорится в статье.

После нескольких лет полного размежевания и незаинтересованности международного сообщества, это время, когда Франция играет важную роль в решении этого конфликта и особенно потому, что в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, она должна призвать Армению к соблюдению международного права и сделать все, чтобы Ереван был наказан за его одиозную политику.