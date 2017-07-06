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Азербайджанские правозащитники требуют осудить зверства армян

Автор: Отдел информации 

«Внезапный и целенаправленный обстрел армянскими вооруженными силами густонаселенного мирного села Алханлы Физулинского района, в результате которого были убиты двухлетняя Захра Гулиева и ее бабушка Сахиба Аллахвердиева, а Сарвиназ Гулиева ранена,  это составная часть агрессивной политики Армении, которая вот уже 25 лет проводит этнические чистки в отношении азербайджанцев. Армения и ее руководство несут полную ответственность за эти международные преступления», — говорится в заявлении азербайджанских правозащитников, направленном в редакцию haqqin.az.

«С 1988 года Армения оккупирует 20% территории Азербайджана  Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь районов. В результате этой оккупации миллион азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома. Погибли 20 тысяч азербайджанцев, свыше 100 тысяч человек были ранены, около 50 тысяч человек стали инвалидами, пять тысяч человек попали в плен или пропали без вести.

Несмотря на то, что Азербайджан и Армения в 1994 году договорились о прекращении огня, с того времени и по сегодняшний день в результате армянских провокаций были убиты сотни азербайджанских военнослужащих и мирных жителей.

То, что Армения не привлечена к ответственности за многочисленные преступления против международного права, создает условия для совершения ею новых преступлений.

Мы призываем международные организации, особенно ООН, дать юридическую и политическую оценку серьезным нарушениям международного гуманитарного права вооруженными силами Армении. Призываем применить соответствующие санкции к Армении, предпринять необходимые шаги для прекращения армянской оккупации. Призываем не оставаться равнодушными к целенаправленным убийствам армянскими военными мирных жителей, особенно детей»,  говорится в заявлении азербайджанских правозащитников. 

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