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Ким Чен Ын бросает вызов наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Северная Корея осуществила запуск ракеты, параметры которой позволяют предполагать, что тамошним ученым и инженерам удалось создать межконтинентальную баллистическую ракету, которая может достигать территории Соединенных Штатов.

Генштаб Южной Кореи сообщил, что зафиксировал пуск ракеты в понедельник в 9:40 утра по местному времени. Она пролетела в сторону Японии около 930 километров и упала в море после 40 минут полета. Анализ траектории полета и вызвал всеобщую тревогу: потенциально такая ракета может улететь на восемь-десять тысяч километров и достичь территории США.

Если это так, то впервые КНДР удался пуск межконтинентальной баллистической ракеты, а не средней дальности, как в прошлые разы. А ведь президент Трамп в январе грозно заявлял, что такой пуск никогда не произойдет. Он же не только произошел, но и был осуществлен в канун Дня независимости США.

Зная любовь северокорейцев к символам, можно легко сделать вывод, что дата выбрана не случайно. Кроме того, на этой неделе пройдет саммит Большой двадцатки в Гамбурге, где встретятся лидеры Японии, Китая, Южной Кореи и США, а также России – основные государства, задействованные в северокорейской проблеме.

Ким Чен Ын как бы посылает сигнал: вы там о чем-то думайте, давайте договариваться. Договариваться будет тяжело. Еще после прошлого запуска, а всего их в этом году уже прошло одиннадцать, Дональд Трамп сообщил в своем твиттере, что терпение США закончилось. Но то были более-менее привычные пуски, а этот  из ряда вон выходящий и требует какого-то особого реагирования.

Тем более что ему предшествовал инцидент с американским студентом, выданным после 17-месячного заключения в Северной Корее на родину и умершим, не приходя в сознание. США давно так не унижали, а Трамп относится к таким вещам крайне болезненно. В этот раз он написал: «Трудно поверить, что Япония и Южная Корея будут терпеть это и дальше. Возможно, Китай предпримет решающий шаг и покончит с этим нонсенсом навсегда!»

Несложно заметить, что американский президент предпочитает перекладывать решение проблемы на ближайших соседей КНДР. Прежняя решительность, когда он давал распоряжение на выдвижение к берегам Корейского полуострова ударных авианосных групп, улетучилась. Пустые угрозы не производят впечатления на Ким Чен Ына, а наполнить их реальным содержанием страшновато.

Северная Корея провела целый ряд испытаний ядерного оружия, и следующий технологический этап   оснащение баллистических ракет ядерными боеголовками. Это считается крайне непростой задачей. Но если она будет решена, угрозы Пхеньяна в адрес соседей и США перестанут быть пустой риторикой.

Пока не понятно, что делать. На прошлой неделе США объявили о санкциях в отношении китайского банка и судоходной компании, нарушавших мораторий на контакты с КНДР. Тем самым Вашингтон пытался подтолкнуть Китай к более активной позиции. Японский премьер Синдзо Абэ призвал Россию подключиться к решению проблемы. Пока дальше взаимных подталкиваний дело не идет. Как бы в итоге это ни привело к желанию разрубить гордиев узел одним ударом с самыми непредсказуемыми последствиями.

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