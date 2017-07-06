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Ильхам Алиев поздравил Назарбаева

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева с его 77-летием.

Как сообщает АзерТАдж, Ильхам Алиев особо отметил высокий темп социально-экономического и культурного развития Казахстана под мудрым и дальновидным руководством Нурсултана Назарбаева и обратил внимание на активное участие Астаны в глобальных процессах.

Ильхам Алиев высоко оценил заслуги главы государства в деле сохранения традиций дружбы и добрососедства между Азербайджаном и Казахстаном.

"Верю, что в полном соответствии с волей наших народов, которых объединяют исторические связи, отношения между нашими государствами, наше партнерство, двустороннее и многостороннее сотрудничество и далее будет динамично и последовательно развиваться.

Уважаемый Нурсултан Абишевич, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей неутомимой деятельности во имя благополучия братского народа Казахстана",  говорится в письме.

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