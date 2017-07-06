Mediapart: «Франция должна осудить Армению»

Франция должна заставить Армению уважать международное право, говорится в статье, опубликованной в четверг во французской газете Mediapart под названием «Захра: новая жертва конфликта между Азербайджаном и Арменией – виновен Ереван».

«После многих лет полного безразличия международного сообщества настало время для Франции сыграть важную роль в решении этого конфликта. В частности, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, она должна заставить Армению соблюдать международное право и, наконец, осудить отвратительную политику в регионе», — пишет автор статьи Анри Фуркад.

Он отмечает, что Армения, которая продолжает провокации, несет прямую ответственность за смерть двухлетней азербайджанской девочки и ее бабушки.

«Это является продолжением агрессивной политики Еревана и бесчеловечного обращения с почти 4 000 азербайджанских пленных, которые подвергались пыткам и многие из которых уже умерли», — говорится в статье.

Фуркад отмечает, что вопреки международному праву Армения продолжает действовать безнаказанно.

«Несмотря на осуждение со стороны ОБСЕ, Ереван продолжает арменизировать Нагорный Карабах, этнически зачищая его, скрупулезно искореняя все следы азербайджанского наследия в регионе», — говорится в статье.