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Mediapart: «Франция должна осудить Армению»

 

Франция должна заставить Армению уважать международное право, говорится в статье, опубликованной в четверг во французской газете Mediapart под названием «Захра: новая жертва конфликта между Азербайджаном и Арменией – виновен Ереван».

«После многих лет полного безразличия международного сообщества настало время для Франции сыграть важную роль в решении этого конфликта. В частности, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, она должна заставить Армению соблюдать международное право и, наконец, осудить отвратительную политику в регионе»,  пишет автор статьи Анри Фуркад.

Он отмечает, что Армения, которая продолжает провокации, несет прямую ответственность за смерть двухлетней азербайджанской девочки и ее бабушки.

«Это является продолжением агрессивной политики Еревана и бесчеловечного обращения с почти 4 000 азербайджанских пленных, которые подвергались пыткам и многие из которых уже умерли»,  говорится в статье.

Фуркад отмечает, что вопреки международному праву Армения продолжает действовать безнаказанно.

«Несмотря на осуждение со стороны ОБСЕ, Ереван продолжает арменизировать Нагорный Карабах, этнически зачищая его, скрупулезно искореняя все следы азербайджанского наследия в регионе»,  говорится в статье.

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