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Би-би-си об убийстве Захры они о нас

Автор: Отдел информации 

Маленькая девочка и ее бабушка погибли, когда войска, поддерживаемые Арменией, обстреляли деревню в Азербайджане, передает ведущее британское средство массовой информации BBC News.

Насилие вспыхнуло во вторник вечером недалеко от отколовшегося региона Нагорного Карабаха, азербайджанского анклава, контролируемого Арменией.

Двухлетнему младенцу было два года и звали ее Захра Гулиева.

Азербайджан обвинил Армению в том, что она специально избирает гражданское население мишенью для обстрелов. Официальные лица Карабаха заявили, что это был ответный огонь, обвинив Азербайджан в размещении вооружения возле гражданских лиц.

Две жертвы были похоронены рядом недалеко от деревни в среду. Бабушку малышки звали Сахиба Аллахвердиева, ей был 51 год. Они умерли, когда во вторник вечером снаряд упал на их дом в деревне Алханлы Физулинского района Азербайджана. Еще одна женщина была ранена.

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что село подверглось обстрелу из минометов и тяжелых гранатометов.

«Пресс-секретарь» Нагорного Карабаха Сенор Асратян выразил «боль и сожаление» в связи с гибелью младенца. Однако официальные лица обвинили Азербайджан в размещении ракетных установок рядом с деревнями и заявили, что Баку должен взять на себя ответственность.

В основе конфликта вокруг Нагорного Карабаха лежит многовековой спор.

И армяне, и азербайджанцы считают регион культурно и исторически своим. Территория горного анклава составляет около 4 400 кв. км.

При советской власти регион был заселен в основном этническими армянами и являлся автономной областью в составе Азербайджана. Когда Советский Союз начал распадаться, этнические армяне стали стремиться к объединению с Арменией, что привело к войне в 1990-х годах.

Этнические азербайджанцы покинули Карабах и Армению, а этнические армяне  остальную часть Азербайджана.

Погибли около 30 000 человек, сотни тысяч этнических азербайджанцев были перемещены из области и из других соседних с Нагорным Карабахом районов. Соглашение о мире так и не было подписано, и в последние годы здесь спорадически вспыхивает насилие.

В апреле 2016 года военные столкновения продолжались четыре дня до подписания соглашения о прекращении огня.

Нагорный Карабах не признан международным сообществом, но поддерживается Арменией.

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