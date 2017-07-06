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Дамаск обвиняет Анкару в агрессии

 

Действия вооруженных сил Турции на территории Сирии нарушают все международные законы и резолюции ООН, говорится в заявлении для журналистов МИД САР, передает РИА Новости.

"Агрессивные действия и фантазии экспансии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на территории Сирии являются вопиющим нарушением международного законодательства и резолюций СБ ООН", — отметили в МИД Сирии.

В сирийском внешнеполитическом ведомстве заявили, что "разрушительные" действия Турции в городах Аазаз, Джисрин и Ихтарин на севере провинции Алеппо в очередной раз доказывают, что Турция является "основным партнером террористов" и несет реальную угрозу стабильности в регионе.

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта о успешном окончании операции.

Президент Турции Эрдоган добавил, что ранее Анкара выражала готовность освободить от исламских радикалов Манбидж и Ракку, однако западные партнеры по коалиции предпочли сделать ставку на курдские формирования.

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