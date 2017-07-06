Новые подробности убийства в Праге бизнесмена Рашада Гафарова

Чешские СМИ обнародовали новые подробности убийства в Праге азербайджанского бизнесмена, руководителя логистической компании Tern Transport & Trading CZ Рашада Гафарова.

Согласно информации, нападение на Рашада Гафарова было совершено днем 29 июня на улице Аргентиска, 12, где расположен офис компании Caspan Logistic Services.

Бизнесмен был ранен ножом человеком или группой лиц, который успел убежать.

Раненый Рашад Гафаров сел в свой автомобиль и, по всей видимости, пытался доехать до больницы. Однако, выехав на встречную полосу, его автомобиль столкнулся с ехавшим напротив грузовиком. Авария произошла у здания, расположенного по адресу: Jateční, 33a.

Прибывшие на место происшествия люди увидели в машине истекающего кровью Гафарова. Бизнесмен был срочно доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Следователь пражской полиции отказался дать другие подробности, ссылаясь на то, что расследование по делу только началось.

Помимо Tern Transport & Trading CZ и Caspian Logistic Services Рашад Гафаров владел и компаниями CLS-Cargo s.r.o и Oriental Petroleum Ltd, которые занимаются международными грузоперевозками.

Отметим, что ранее сообщалось, что тело убитого бизнесмена будет доставлено в Баку 12 июля.