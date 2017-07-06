Мамедъяров провожает Малену Мард

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял главу представительства ЕС в Азербайджане Малену Мард в связи с завершением срока ее дипломатической деятельности, сообщили в пресс-службе МИД.

Согласно информации, Эльмар Мамедъяров высоко оценил вклад, который внесла Малена Мард в развитие отношений между Азербайджаном и Евросоюзом в период ее дипломатической деятельности.

Малена Мард отметила, что прикладывала все усилия для развития связей между Азербайджаном и Евросоюзом.

Эльмар Мамедъяров пожелал Малене Мард удачи в ее дальнейшей деятельности.