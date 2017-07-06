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Европарламент призвал не пускать Турцию в Евросоюз

 

Европарламент в четверг на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию по Турции, которая призывает страны Евросоюза и Еврокомиссию незамедлительно приостановить переговоры с Анкарой о присоединении страны к ЕС, если ее власти не внесут надлежащих изменений в конституционную реформу, передает РИА Новости.

Голосование транслировала видеослужба Еврокомиссии. В поддержку резолюции, носящей рекомендательный характер, проголосовали 477 депутатов, против  64.

«Европарламент призывает комиссию и государства-члены в соответствии с рамками переговоров без промедления приостановить переговоры о присоединении Турции, если пакет конституционной реформы будет реализован без изменений; подчеркивает, принимая во внимание замечания Венецианской комиссии по конституционной реформе, что предложенные поправки к Конституции не соответствуют основополагающим принципам разделения властей, не обеспечивают достаточных сдержек и противовесов, а также не соответствуют Копенгагенским критериям», — говорится в резолюции.

В документе подчеркивается, что переговоры о членстве Турции в ЕС должны быть также приостановлены в случае возможного восстановления смертной казни в стране.

В резолюции содержится осуждение последовавших за неудавшейся попыткой переворота в июле 2016 года «широкомасштабных, непропорциональных и имеющих длительное отрицательное воздействие на большое количество граждан мер», включая массовые аресты, коллективные увольнения, закрытие ряда СМИ, средних и высший учебных заведений.

«Европарламент призывает к немедленному и без условий освобождению всех заключенных, содержащихся под стражей без подтверждения индивидуального участия в совершении преступления», — говорится в документе.

Признавая важность отношений ЕС с Турцией, в частности, в том, что касается решения миграционного кризиса и борьбы с терроризмом, парламентарии указали и на необходимость того, чтобы политическое взаимодействие сторон было строго обусловлено соблюдением Анкарой принципов демократии, законности и фундаментальных прав.

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