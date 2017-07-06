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Беженцы требуют строго наказать Лапшина Акция перед судом; фото

Автор: Отдел информации 

Сегодня перед зданием Бакинского суда по тяжким преступлениям, где проходит суд над скандальным блогером Александром Лапшиным, группа ветеранов карабахской войны и вынужденных переселенцев провела акцию протеста, сообщает корреспондент haqqin.az.

Протестующие требовали самым строгим образом наказать А.Лапшина, который два раза незаконно посещал оккупированный Карабах. Участники акции держали в руках фото убитой накануне армянскими оккупантами двухлетней Захры Гулиевой.

Они также потребовали обменять Александра Лапшина на кельбаджарских заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

«Каждый, кто поддерживает Армению,  убийца Захры!»  скандировали участники акции.  

 

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