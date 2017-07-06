Сегодня перед зданием Бакинского суда по тяжким преступлениям, где проходит суд над скандальным блогером Александром Лапшиным, группа ветеранов карабахской войны и вынужденных переселенцев провела акцию протеста, сообщает корреспондент haqqin.az.

Протестующие требовали самым строгим образом наказать А.Лапшина, который два раза незаконно посещал оккупированный Карабах. Участники акции держали в руках фото убитой накануне армянскими оккупантами двухлетней Захры Гулиевой.

Они также потребовали обменять Александра Лапшина на кельбаджарских заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

«Каждый, кто поддерживает Армению, — убийца Захры!» — скандировали участники акции.