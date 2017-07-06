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Азербайджанец стал президентом Ford в России

Автор: Отдел информации 

Новым президентом и гендиректором Ford Sollers (у партнеров по 50%, управленческий контроль у Ford) стал Адиль Ширинов, ранее работавший исполнительным директором и первым вице-президентом компании. Это следует из сообщения совместного предприятия.

Ширинов сменил на посту президента Ford Sollers Марка Овендена, возглавлявшего компанию с июля 2015 года. Овенден назначен вице-президентом по маркетингу, продажам и сервису Азиатско-Тихоокеанского региона Ford Motor Company.

Ширинов стал первым россиянином на этом посту. До Овендена президентом Ford Sollers был Тэд Каннис. Ширинов работает в Ford Sollers с момента основания компании в 2011 году, «в последнее время руководил ключевыми проектами, направленными на стабилизацию бизнеса во время падения рынка, а также внес существенный вклад в развитие производственных площадок и локализации Ford Sollers в России», отмечается в сообщении СП.

«Адиля хорошо знают и уважают в России, его опыт и уникальная экспертиза помогут Ford Sollers укрепить позиции и реализовать потенциал рынка», — прокомментировал исполнительный вице-президент и президент Европейского, Ближневосточного и Африканского регионов Ford Motor Company Стивен Армстронг.

Назначение Ширинова «подтверждает высокий уровень доверия по отношению к российской управленческой команде, а также приверженность Ford России к совместному бизнесу с Sollers», подчеркивает он.

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