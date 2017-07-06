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Посольство США об убийстве азербайджанского ребенка

 

«Смерть Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Аллахвердиевой, ранение Сарвиназ Гулиевой  такая же большая трагедия, как и многолетние страдания, выпавшие на долю людей в зоне конфликта»,  заявили в Посольстве США в Азербайджане, комментируя инцидент в связи с обстрелом армянами физулинского села Алханлы 4 июля, передает АПА. 

В посольстве отметили, что произошедшее еще раз продемонстрировало, что обе стороны должны сесть за стол переговоров.

«Военного пути урегулирования конфликта нет. Единственный путь  урегулирование конфликта посредством переговоров»,  отметили в посольстве.

Напомним, 4 июля вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы (1966 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (февраль 2016 г.р.).

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