Эрдоган об угрозе государственности Катара

Предъявленный рядом арабских стран Катару список из 13 требований "ставит крест на государственности Катара". Об этом, как сообщило сегодня агентство Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его мнению, "принятие подобного рода предложений попросту невозможно".

Эрдоган также подчеркнул, что Турция намерена и дальше придерживаться договоренностей с Катаром. "Анкара уважает договоренности с Дохой и будет придерживаться условий соглашения, - отметил турецкий лидер. - Пока власти Катара не выступят с инициативой о выводе турецкой военной базы из эмирата, подобная инициатива не обсуждается. Мы не пойдем на подобный шаг".

Месяц назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В Дохе обвинения назвали безосновательными. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. На реализацию списка Катару было отведено 10 дней, по просьбе эмира Кувейта срок был продлен на двое суток. В среду срок ультиматума истек. 5 июля Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет решили продолжить оказание политического и экономического давления на Катар, пока он не изменит свою политику.