Рамиз Мехтиев обвинил международное сообщество

Международное сообщество должно предпринять действенные меры с целью положить конец оккупационной политике Армении и ее террористической деятельности. Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, комментируя очередную провокацию вооруженных сил Армении.

«Это кровавое преступление еще раз наглядно продемонстрировало всему миру террористическую и преступную сущность военно-политического режима в Армении», — сказал он.

Рамиз Мехтиев отметил, что изолированная на протяжении долгих лет от политической и экономической жизни в регионе Армения теперь сталкивается и с чередой поражений в политической и военной сферах.

«Сложившаяся ситуация сильно поколебала внутренние и внешние устои преступного режима Сержа Саргсяна. По всей видимости, санкционируя кровавые преступления против мирного азербайджанского населения, Саргсян, с одной стороны, пытается нейтрализовать давление против него внутри страны и продлить свое присутствие у власти, а с другой стороны, пытается создать психологическую напряженность среди азербайджанского населения, проживающего на территориях, расположенных вблизи линии соприкосновения войск», — сказал он.

«К сожалению, международное сообщество, в частности, сопредседатели Минской группы ОБСЕ не предприняли ни одного действенного шага для устранения факта оккупации азербайджанских земель и восстановления справедливости. И это несмотря на наличие множества примеров быстрого урегулирования аналогичных конфликтов в других точках мира, наказания агрессора и применения в отношении него эффективных санкций», — сказал Рамиз Мехтиев.