Подписаться на уведомления
 

Рамиз Мехтиев обвинил международное сообщество

 

Международное сообщество должно предпринять действенные меры с целью положить конец оккупационной политике Армении и ее террористической деятельности. Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, комментируя очередную провокацию вооруженных сил Армении.

«Это кровавое преступление еще раз наглядно продемонстрировало всему миру террористическую и преступную сущность военно-политического режима в Армении»,  сказал он.

Рамиз Мехтиев отметил, что изолированная на протяжении долгих лет от политической и экономической жизни в регионе Армения теперь сталкивается и с чередой поражений в политической и военной сферах.

«Сложившаяся ситуация сильно поколебала внутренние и внешние устои преступного режима Сержа Саргсяна. По всей видимости, санкционируя кровавые преступления против мирного азербайджанского населения, Саргсян, с одной стороны, пытается нейтрализовать давление против него внутри страны и продлить свое присутствие у власти, а с другой стороны, пытается создать психологическую напряженность среди азербайджанского населения, проживающего на территориях, расположенных вблизи линии соприкосновения войск»,  сказал он.

«К сожалению, международное сообщество, в частности, сопредседатели Минской группы ОБСЕ не предприняли ни одного действенного шага для устранения факта оккупации азербайджанских земель и восстановления справедливости. И это несмотря на наличие множества примеров быстрого урегулирования аналогичных конфликтов в других точках мира, наказания агрессора и применения в отношении него эффективных санкций»,  сказал Рамиз Мехтиев.

2831 просмотров


Старости
Наджмеддин Садыков отправился в США
Наджмеддин Садыков отправился в США
Наша погода
Сегодня 32° / 22°
7 Июл 28° / 21°
8 Июл 28° / 21°
9 Июл 30° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9302 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Акция протеста перед посольством Армении в Москве видео
Трамп: «Россия должна перестать поддерживать Иран и Асада»
Во всех мечетях Азербайджана почтят память убитых армянами
Как двухлетняя Захра осталась под бомбежкой Фото; видео
В США женщина зарезала своих детей и мужчину
Путин о роли российского оружия в конфликтах
Нефть восстанавливается после обвала накануне
Помощник Мехрибан Алиевой о гибели двухлетней Захры
Каха Каладзе ушел в отставку Грузинские СМИ
Nar значительно увеличил количество базовых станций
Рамиз Мехтиев обвинил международное сообщество
Эрдоган об угрозе государственности Катара
Посольство США об убийстве азербайджанского ребенка
Азербайджанец стал президентом Ford в России
Беженцы требуют строго наказать Лапшина Акция перед судом; фото
Европарламент призвал не пускать Турцию в Евросоюз
Мамедъяров провожает Малену Мард
Новые подробности убийства в Праге бизнесмена Рашада Гафарова
Дамаск обвиняет Анкару в агрессии
Би-би-си об убийстве Захры они о нас
Mediapart: «Франция должна осудить Армению»
Ильхам Алиев поздравил Назарбаева
Путин уволил восемь генералов
Ким Чен Ын бросает вызов наш комментарий
Азербайджанские правозащитники требуют осудить зверства армян
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться