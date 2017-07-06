Nar значительно увеличил количество базовых станций

В первой половине 2017 года, с целью обеспечения абонентов услугами удобной и бесперебойной мобильной связи и интернета, Nar продолжил процесс установки новых базовых станций на территории страны. Чтобы удовлетворить растущие потребности абонентов в услугах мобильного интернета, с января текущего года в Баку, Ленкорани, Габале, Шеки, Шамкире, Шемахе, Кюрдамире, Билясуваре и других регионах Азербайджана установлено 165 новых базовых станций 3G. Также на Абшеронском полуострове установлено 213 станций 4G (LTE).

Таким образом, благодаря 794 базовым станциям 4G Nar предлагает своим пользователям одну из самых обширных сетей мобильной связи в стране. Сегодня Nar предоставляет более чем 2,3 миллиона своих абонентов услуги самого высокого качества благодаря обширной сети, охватывающей 99% территории страны и состоящей из более 6 000 базовых станций.

Нужно отметить, что Nar продолжает увеличивать охват своей сети и на освобожденных от оккупации территориях. Так, несколько месяцев назад компания объявила об установке и сдаче в эксплуатацию базовой станции, которая будет обслуживать село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. Отныне абоненты Nar могут пользоваться всеми преимуществами услуг 3G и 2G на данных территориях.

Оставаясь верным принципу предоставления клиентам высококачественных услуг по самым выгодным ценам, оператор планирует продолжить работы, направленные на усиление своей сети.

Более подробную информацию о сети и базовых станциях мобильного оператора Nar можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G.