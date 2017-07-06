Министр энергетики Грузии Каха Каладзе ушел в отставку и намерен бороться за должность мэра Тбилиси, передает Грузия-Онлайн.

Сегодня К.Каладзе представил отчет о проделанной за пять лет работе и сделал соответствующее заявление об отставке.

«Сегодня я покидаю должность, для меня начинается очень важный этап. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили представил меня кандидатом в мэры Тбилиси. Я сделаю все, естественно в случае избрания, чтобы быть успешным», — отметил экс-министр.

Напомним, К.Каладзе находился на должности министра энергетики с 25 октября 2012 года, после прихода к власти «Грузинской мечты» в результате парламентских выборов 2012 года.