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Каха Каладзе ушел в отставку Грузинские СМИ

 

Министр энергетики Грузии Каха Каладзе ушел в отставку и намерен бороться за должность мэра Тбилиси, передает Грузия-Онлайн.

Сегодня К.Каладзе представил отчет о проделанной за пять лет работе и сделал соответствующее заявление об отставке.

«Сегодня я покидаю должность, для меня начинается очень важный этап. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили представил меня кандидатом в мэры Тбилиси. Я сделаю все, естественно в случае избрания, чтобы быть успешным»,  отметил экс-министр.

Напомним, К.Каладзе находился на должности министра энергетики с 25 октября 2012 года, после прихода к власти «Грузинской мечты» в результате парламентских выборов 2012 года.

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