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Помощник Мехрибан Алиевой о гибели двухлетней Захры

 

«Произошедшее два дня назад с маленькой Захрой свидетельствует, что власти Армении, на протяжении долгих лет удерживающие азербайджанские земли под оккупацией, представляют собой военно-криминальный режим; нарушая режим прекращения огня, они убивают мирное население в своих домах, на своих землях»,  сказал на открытии в Ширване нового Дома молодежи помощник первого вице-президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Администрации президента Юсуф Мамедалиев, передает Тренд.

«Азербайджанское государство и народ верят, что армия, обладающая большим потенциалом, высокими интеллектуальными способностями и физическими показателями, сыграет исключительную роль в справедливом решении проблемы»,  сказал помощник первого вице-президента.

Юсуф Мамедалиев отметил, что цель и желание президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой  видеть азербайджанскую молодежь умной, образованной и счастливой.

«Строительство в регионах подобных центров является идеальной возможностью для молодежи учиться, изучать, совершенствовать свои знания и умения, налаживать контакты, эффективно проводить свой досуг. Азербайджанская молодежь сегодня переживает очень ответственный период», - сказал Юсуф Мамедалиев.

Напомним, 4 июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2016 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была госпитализирована и прооперирована.

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