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Путин о роли российского оружия в конфликтах

 

Президент России Владимир Путин рассказал, из чего исходит Москва при осуществлении поставок вооружения за рубеж, сообщает РИА Новости.

«Мы с вами, конечно, всегда при принятии решения о поставках вооружения на внешние рынки исходим из складывающейся международной обстановки, из ситуации, которая складывается в различных регионах мира, с тем чтобы не допустить никаких дисбалансов, с тем чтобы наши поставки не приводили к раскручиванию каких бы то ни было конфликтов, а, наоборот, были бы использованы для сдерживания развития тех или иных конфликтов и для их купирования, желательно на начальных стадиях», — сказал Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Владимир Путин также добавил, что российское оружие, применявшееся в ходе операции против террористов в Сирии, доказало свою эффективность.

«Очевидно, что конкуренция на мировых рынках вооружения усиливается, вы это чувствуете лучше, чем кто-либо другой, и одним из ключевых критериев выбора потенциальных заказчиков служит эффективность реального боевого применения техники. Отмечу, что российское оружие демонстрирует надежность и большие возможности в ходе антитеррористической операции в Сирии», — сказал Путин.

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