В результате обстрела вооруженными силами Армении из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов села Алханлы Физулинского района Азербайджана погибли Сахиба Идрис гызы Аллахвердиева (1966 г.р.) и Захра Эльнур гызы Гулиева (февраль 2016 г.р.). 52-летняя Сарвиназ Гулиева была тяжело ранена, говорится в репортаже ARB TV.

«Снаряд пролетел над моей головой, я нагнулся и увидел, что он разорвался во дворе дома моего брата», — рассказывает дядя убитой Захры.

«После взрыва во дворе дома мы увидели, что Захра и ее бабушка убиты, еще одна женщина ранена. У армян сил хватает только на убийство детей», — рассказали родственники убитой девочки.

После проведения всех необходимых экспертиз погибших предали земле.

В репортаже телеканала отмечается, что село Алханлы часто подвергается обстрелу со стороны армянских оккупационных войск, но жителей это не пугает.

«Мы всегда готовы поддержать нашу армию, в которую верим. Если мы за 2-3 часа освободили Лала тепе, то способны на многое», — говорят жители Алханлы.