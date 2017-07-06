Во всех мечетях Азербайджана почтят память убитых армянами

По указанию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде завтра в мечетях Баку и всех регионов республики, а также в местах, где функционируют полномочные представительства управления за рубежом, во время пятничного намаза будет почтена память жертв армянской провокации, совершенной 4 июля, прочитаны аяты из Корана, молитвы за упокой души мирных жителей, погибших в Физулинском районе, сообщает пресс-служба УМК.

После пятничного намаза религиозным деятелям поручено прочитать проповеди об очередном проявлении армянского вандализма – провокации, учиненной 4 июля, регулярно совершаемых зверствах против мирного населения, убийствах женщин, детей и стариков. Полномочным представителям управления за рубежом поручено довести до внимания общественности стран, в которых они находятся, правду об агрессии в отношении азербайджанского народа, о сущности армянских зверств.

Отметим, что 4 июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2016 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была госпитализирована и прооперирована.