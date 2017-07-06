Подписаться на уведомления
 

Во всех мечетях Азербайджана почтят память убитых армянами

 

По указанию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде завтра в мечетях Баку и всех регионов республики, а также в местах, где функционируют полномочные представительства управления за рубежом, во время пятничного намаза будет почтена память жертв армянской провокации, совершенной 4 июля, прочитаны аяты из Корана, молитвы за упокой души мирных жителей, погибших в Физулинском районе, сообщает пресс-служба УМК.

После пятничного намаза религиозным деятелям поручено прочитать проповеди об очередном проявлении армянского вандализма – провокации, учиненной 4 июля, регулярно совершаемых зверствах против мирного населения, убийствах женщин, детей и стариков. Полномочным представителям управления за рубежом поручено довести до внимания общественности стран, в которых они находятся, правду об агрессии в отношении азербайджанского народа, о сущности армянских зверств.

Отметим, что 4 июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2016 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была госпитализирована и прооперирована.

258 просмотров


Старости
Наджмеддин Садыков отправился в США
Наджмеддин Садыков отправился в США
Наша погода
Сегодня 32° / 22°
7 Июл 28° / 21°
8 Июл 28° / 21°
9 Июл 30° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9302 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Акция протеста перед посольством Армении в Москве видео
Трамп: «Россия должна перестать поддерживать Иран и Асада»
Во всех мечетях Азербайджана почтят память убитых армянами
Как двухлетняя Захра осталась под бомбежкой Фото; видео
В США женщина зарезала своих детей и мужчину
Путин о роли российского оружия в конфликтах
Нефть восстанавливается после обвала накануне
Помощник Мехрибан Алиевой о гибели двухлетней Захры
Каха Каладзе ушел в отставку Грузинские СМИ
Nar значительно увеличил количество базовых станций
Рамиз Мехтиев обвинил международное сообщество
Эрдоган об угрозе государственности Катара
Посольство США об убийстве азербайджанского ребенка
Азербайджанец стал президентом Ford в России
Беженцы требуют строго наказать Лапшина Акция перед судом; фото
Европарламент призвал не пускать Турцию в Евросоюз
Мамедъяров провожает Малену Мард
Новые подробности убийства в Праге бизнесмена Рашада Гафарова
Дамаск обвиняет Анкару в агрессии
Би-би-си об убийстве Захры они о нас
Mediapart: «Франция должна осудить Армению»
Ильхам Алиев поздравил Назарбаева
Путин уволил восемь генералов
Ким Чен Ын бросает вызов наш комментарий
Азербайджанские правозащитники требуют осудить зверства армян
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться