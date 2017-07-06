Трамп: «Россия должна перестать поддерживать Иран и Асада»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна перестать дестабилизировать Украину и поддерживать иранский и сирийский режимы, передает РИА Новости.

Трамп прибыл в польскую столицу Варшаву в среду. В четверг он принял участие в переговорах с руководством Польши, а также в саммите Трехморья.

«Россия должна перестать дестабилизировать Украину, должна перестать поддерживать режимы, такие как сирийский или иранский», — сказал Трамп, выступая с речью на площади Красиньских в Варшаве.

Также президент США потребовал, чтобы Россия «присоединилась к сообществу ответственных народов в борьбе с общими врагами и в защите цивилизации».

Менее чем через час Трамп должен вылететь в Германию на саммит G20.