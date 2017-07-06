Гибель двухлетней азербайджанки Захры и ее бабушки, всколыхнувшая Азербайджан, не оставила равнодушными и наших соотечественников, проживающих за рубежом. Напомним, Захра и ее бабушка были убиты в результате обстрела армянскими вооруженными силами мирного азербайджанского села Алханлы Физулинского района.

Сегодня в Москве начались одиночные акции протеста перед посольством Армении. Первую акцию уже провел азербайджанец по имени Саттар, держа перед зданием армянской дипмиссии плакат с фотографиями убитой Захры и других детей, погибших в Ходжалы.

Напомним, по Конституции России на проведение одиночных акций не требуется никакого разрешения.

К слову говоря, правоохранительные органы России не препятствовали акции, только проверили документы. А вот подтянувшиеся граждане армянской национальности пытались всех убедить, что на фото убитые армянские дети.

В свою очередь ветеран карабахской войны Рафиг Алиев сообщил haqqin.az, что подобные одиночные акции будут продолжены.