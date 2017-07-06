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Бакинская полиция о панических слухах

 

Главное управление полиции города Баку распространило сообщение в связи со слухами о том, что по ночам в городе совершаются нападения на припаркованные на улицах машины и на женщин, выходящих со свадеб, передает АПА.

Согласно информации, в последние дни в некоторых интернет-газетах распространились сообщения о том, что в Баку появилась некая преступная группировка, которая совершает нападения на припаркованные на улицах машины и на женщин, выходящих со свадеб, а также занимается разбоем и ограблениями. Эти неподтвержденные сообщения распространяются с целью посеять панику в обществе.

«Сообщаем, что случаи разбоя и грабежа происходили в разных эпизодах, совершались разными людьми. На основе поступивших жалоб по конкретным случаям были возбуждены уголовные дела, большинство из которых раскрыто по горячим следам, а подозреваемые лица привлечены к ответственности.

В настоящий момент оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Главное управление полиции города Баку еще раз напоминает, что распространение подобного рода информации направлено на то, чтобы посеять необоснованную панику в обществе. Перед публикацией полученной информации важно проверить ее в нескольких источниках»,  говорится в сообщении.

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