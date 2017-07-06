Украинский депутат: «Убийство армянами ребенка — очередное военное преступление»

«Убийство двух граждан Азербайджана, в том числе двухлетнего ребенка, ранение еще одного человека, которые произошли 4 июля в результате обстрела армянскими войсками мирного села Алханлы Физулинского района, — очередное военное преступление, которое осуждается мировым сообществом, а его организаторов и исполнителей ждет международный трибунал», — говорится в заявлении руководителя группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Азербайджаном Максима Курячего, сообщает Посольство Украины в Баку.

«Украинцы выражают соболезнования родным погибших и поддерживают азербайджанский народ в его борьбе за территориальную целостность и суверенитет в международно признанных границах», — говорится в заявлении Курячего.

Эта трагедия еще раз подтверждает, что сохранение статус-кво «замороженных» конфликтов неприемлемо, отметил депутат.

Напомним, 4 июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2016 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была госпитализирована и прооперирована.