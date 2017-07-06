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Завтра в Баку будет ветрено

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, вечером переменная облачность, к ночи в некоторых местах полуострова ожидается кратковременный дождь, ветер северо-западный, порывистый, сообщили сегодня в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 20-24°, днем 28-33°, в Баку ночью 22-24°, днем 30-32° тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85%, днем 55-65%.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22°, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане  22-23°, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово  24-25° тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, возможен град. Западный ветер местами усилится. Ночью 20-25°, днем 31-36°, в горах ночью 13-18°, днем 21-26° тепла.

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