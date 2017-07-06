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Нетаньяху покатал Моди на багги для очистки воды видео

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокатил своего индийского коллегу Нарендру Моди на автомобиле, который способен обеспечить питьевой водой 22 тысячи человек в сутки, передает РИА Новости.

Агрегат, опресняющий морскую и очищающий сточные воды, смонтирован на компактном внедорожнике-багги и позиционируется его израильскими разработчиками как средство экстренной помощи гражданскому населению при стихийных бедствиях.

"Сегодня мы с индийским премьером Нарендрой Моди ездили на особом автомобиле, который опресняет и очищает воду. Он может обеспечить питьевой водой 22 тысячи человек в сутки. Израиль — мировой лидер в очистке воды, и мы сотрудничаем с Индией в этой сфере", — написал Нетаньяху в Facebook.

Видеозапись, которую распространила его канцелярия, запечатлела, как Нетаньяху катает Моди на багги, как два премьера пьют воду, очищенную автомобилем, и, подвернув брюки, заходят в Средиземное море.

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