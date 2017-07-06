Йылдырым: «Резолюция Европарламента не имеет никакого значения»

Евросоюз — не единственная альтернатива для Турции, сказал премьер-министр Бинали Йылдырым, комментируя резолюцию Европарламента, сообщает телеканал TRT Haber.

По словам Йылдырыма, Турция в любой момент может стать членом других структур.

Как сказал премьер, прежде чем критиковать Турцию, ЕС должен критиковать свои двойные стандарты по отношению к Турции.

«Резолюция Европарламента для Турции не имеет никакого значения», — сказал Йылдырым.

Сегодня Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию по Турции, которая призывает страны Евросоюза и Еврокомиссию незамедлительно приостановить переговоры с Анкарой о присоединении страны к ЕС, если ее власти не внесут надлежащих изменений в конституционную реформу.

Голосование транслировала видеослужба Еврокомиссии. В поддержку резолюции, носящей рекомендательный характер, проголосовали 477 депутатов, против — 64.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.