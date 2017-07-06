Эрдоган позвонил Алиеву из-за убийства двухлетней Захры

«Ответственность за гибель азербайджанских гражданских лиц в зоне карабахского конфликта лежит на политическом руководстве Армении», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил соболезнование в связи с гибелью гражданских лиц в прифронтовой зоне в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении.

Президент Ильхам Алиев отметил, что данный инцидент является военным преступлением против мирного азербайджанского населения и очередным показателем армянского варварства.

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран также обсудили проведение в ближайшие дни Всемирного нефтяного конгресса в Турции, различные аспекты двусторонних отношений.

Ильхам Алиев выразил Реджепу Тайипу Эрдогану признательность азербайджанского народа за соболезнование и проявленную братскую позицию.

Напомним, 4 июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2016 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была госпитализирована и прооперирована.