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Резко упали запасы нефти в США

 

Коммерческие запасы нефти в США уменьшились на прошлой неделе на 6,299 млн баррелей до 502,914 млн баррелей, следует из доклада министерства энергетики страны.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти лишь на 2 млн баррелей, сообщает «Финмаркет».

При этом товарные запасы бензина сократились на 3,669 млн баррелей и составили 237,303 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1,850 млн баррелей до 150,422 млн баррелей.

Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,8 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Кроме того, добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,95%, или на 88 тыс. баррелей в сутки, до 9,338 млн баррелей в сутки, отмечает РИА «Новости».

Вместе с тем, запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) сократились на 1,3 млн баррелей, составив 59,5 млн баррелей.

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