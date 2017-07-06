США призвали к воссоединению Кипра

Вице-президент США Майк Пенс переговорил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и президентом Северного Кипра Мустафой Акынджи по телефону, сообщает сайт Белого дома.
Пенс выразил решительную поддержку США конференции по Кипру, которая проходит в швейцарском курорте Кран-Монтана.
Также он призвал лидеров двух республик воспользоваться этой исторической возможностью для воссоединения острова.
Американский вице-президент выразил уверенность в способности обоих лидеров обеспечить урегулирование, которое воссоединило бы Кипр как двухстороннюю федерацию на благо всех киприотов.