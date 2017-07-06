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США призвали к воссоединению Кипра

 

Вице-президент США Майк Пенс переговорил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и президентом Северного Кипра Мустафой Акынджи по телефону, сообщает сайт Белого дома.

Пенс выразил решительную поддержку США конференции по Кипру, которая проходит в швейцарском курорте Кран-Монтана.

Также он призвал лидеров двух республик воспользоваться этой исторической возможностью для воссоединения острова.

Американский вице-президент выразил уверенность в способности обоих лидеров обеспечить урегулирование, которое воссоединило бы Кипр как двухстороннюю федерацию на благо всех киприотов.

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