Азербайджан доказал отсутствие военных объектов в Алханлы

Министерством обороны, Министерством иностранных дел, Генеральной прокуратурой Азербайджана и Исполнительной властью Физулинского района в четверг была организована поездка военных атташе, аккредитованных в Азербайджане, и представителей иностранных средств массовой информации (СМИ) в село Алханлы Физулинского района, где в результате обстрела со стороны ВС Армении погибли двое мирных жителей.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, им были представлены доказательства отсутствия огневых точек и подразделений Вооруженных сил Азербайджана на данной местности.

Министерство обороны сообщает, что военные атташе и представители СМИ на месте убедились, что на территории села нет никакого штаба Вооруженных сил и огневых точек.

Данный факт еще раз свидетельствует о том, что главной целью армянской стороны было гражданское мирное население Азербайджана. Информация, распространенная армянской стороной о якобы наличии в селе военных подразделений, является дезинформацией и ложью.