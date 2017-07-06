Россия требует у Азербайджана открыть двери всем армянам

МИД России обвинило Азербайджан в дискриминации граждан России армянского происхождения. Соответствующее заявление сегодня было опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства России.

За день до этого, аналогичное заявление было опубликовано на сайте российского информационного агентства РИА Новости.

«В связи с многочисленными вопросами СМИ о запрете на въезд в Азербайджан граждан России вынуждены констатировать, что приезжающие в эту страну российские граждане действительно дискриминируются по этническому признаку. С начала текущего года 25 гражданам Российской Федерации было отказано во въезде в Азербайджан. Как правило, они подвергались многочасовому задержанию в Бакинском аэропорту (в ряде случаев – без еды, воды и медицинской помощи, причем в одном случае речь шла о женщине с четырехлетним ребенком), а затем насильственно высылались за собственный счет.

«Основанием» для подобных издевательств являлись армянские фамилии, имена или отчества наших граждан. Были, однако, и случаи, когда лиц с русскими фамилиями, именами и отчествами допрашивали на предмет выявления «армянских предков»», - говорится в заявлении Смоленской площади.

В МИД России также отметили, что все это «выглядит дико, не говоря уже о том, что имеет место прямое нарушение прав граждан России, противоречащее духу и букве российско-азербайджанского Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности».

«Мы неоднократно, в том числе путем официальных нотных обращений посольства России в Баку и МИД России, требовали прекратить эту возмутительную практику, провести разбирательство и дать надлежащую оценку поведению должностных лиц в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Исходили, в том числе из того, что Азербайджан позиционирует себя образцом национальной и религиозной толерантности, мультикультурализма, а в последнее время также декларирует намерение наладить азербайджано-армянский общественный диалог.

Продолжаем требовать прекращения возмутительной дискриминационной практики, несовместимой с дружественными отношениями между двумя странами. Разумеется, будем делать выводы из сложившейся ситуации», - говорится в заявлении.

На заявление МИД России в скором времени ответил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Как отметил представитель МИД Азербайджана, Азербайджан ввел некоторые ограничения для посещения страны ввиду того, что некоторые лица проводят подстрекательскую деятельность на этнической почве.

"Надеемся, что с решением нагорно-карабахского конфликта такие ограничения буду сняты и граждане смогут свободно передвигаться", - сказал он.

"О существующей в Азербайджане атмосфере мультикультурализма известно всему миру. Также известно, что Азербайджан на протяжении более 25 лет сталкивается с военной агрессией со стороны Армении, которая продолжается и по сей день. Сама же Армения является моногосударством, где не проживают представители других наций", - сказал Гаджиев.

"Мы ожидаем, что Россия и другие страны-сопредседатели предпримут решительные шаги по урегулированию конфликта и все граждане смогут свободно передвигаться", - сказал Гаджиев